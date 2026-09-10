Москва10 сенВести.Президент России Владимир Путин проведет 10 сентября совещание с членами правительства. Главной его темой станет использование системы "Честный знак" для обеления отечественной экономики, сообщила пресс-служба Кремля.
Совещание будет проходить в формате видеоконференцсвязи. С докладами выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорь Алешин.
В ходе совещания также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Маркировка "Честный знак" была введена в 2019 году, в настоящее время под нее попадают 52 категории товаров.