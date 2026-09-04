Москва4 сен Вести.Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 сентября, открыл заседание организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции (ВКС).

На заседании глава Российской академии наук Геннадий Красников представит результаты экспертизы заявок городов, претендующих на звание "Город трудовой доблести". Первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев доложит об итогах народного голосования по этому вопросу.

Также губернатор Приморского края Олег Кожемяко расскажет о совершенствовании регулирования экскурсионно-туристской деятельности и создании национального туристического маршрута "Дальневосточная победа". Кроме того, запланирован доклад ответственного секретаря Поискового движения России Елены Цунаевой.

На предыдущем заседании оргкомитета в январе 2025 года Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Верхней Пышме, Зеленодольску, Ишимбаю, Кургану, Ленинску-Кузнецкому, Миассу и Салехарду.

Звание "Город трудовой доблести" учреждено в 2020 году. Первыми его получили 20 российских городов. В каждом из них устанавливается стела с гербом города и национальной символикой.