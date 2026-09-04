В Кремле сообщили о возращении Путина в Москву с Дальнего Востока Песков: Путин вернул в Москву с Дальнего Востока

Москва4 сен Вести.Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после четырехдневной поездки, которая включала визит в Киргизию на саммит ШОС и на Дальний Восток, где проходил Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Путин вернулся в Москву после поездки. Поездка была более чем содержательная – и ШОСовская часть в Киргизии, двусторонние контакты и, конечно, владивостокская часть поездки, связанная с дальневосточной тематикой, Восточным экономическим форумом сказал официальный представитель Кремля

Он добавил, что 4 сентября Путин будет работать в Кремле. У него запланированы заседание российского оргкомитета "Победа" и совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Также Песков рассказал о рабочем графике президента на 5 сентября. По его словам, российский лидер примет участие в мероприятиях по случаю Дня города Москвы, которой исполняется 879 лет.