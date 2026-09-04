Путин собрал Совбез после возвращения из Владивостока Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России

Москва4 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ после возвращения в Москву из Владивостока.

В Приморье российский лидер принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и посетил судоверфь "Звезда". На полях форума Путин также провел ряд международных встреч.

До поездки во Владивосток Путин 31 августа - 1 сентября работал в Киргизии, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях саммита президент России встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее Путин провел заседание российского организационного комитета "Победа".