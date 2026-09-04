Daily Express: Путин во время ВЭФ сделал тревожное предупреждение

Британские СМИ считают, что Путин на ВЭФ сделал тревожное предупреждение Daily Express: Путин во время ВЭФ сделал тревожное предупреждение

Москва4 сен Вести.Британский таблоид Daily Express выпустил материал, в котором сказано, что российский президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал "тревожное предупреждение".

3 сентября во время пленарного заседания ВЭФ Путин, высказываясь на тему перебоев с топливом, заявил, что только готовность ко всему даст тем, кто хочет навредить России, понять, что лучше этого не делать.

Британская газета назвала это заявление "тревожным предупреждением". Авторы материала обратили внимание на то, что оно прозвучало спустя некоторое время после того, стало известно об аресте российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

Тревожное предупреждение Владимира Путина прозвучало на фоне того, что Норвегия задержала российское судно на Шпицбергене сказано в материале

2 сентября власти Норвегии арестовали судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинского "Нафтогаза". В МИД РФ пообещали ответить на арест судна.