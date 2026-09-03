Москва3 сенВести.Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, дал комментарий касательно задержания российского судна "Профессор Молчанов" в Норвегии и украинских угроз о закрытии неба России. Президент квалифицировал эти действия как акт государственного терроризма.
Это, конечно, проявление государственного терроризма, и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоровотметил глава государства
Известно, что судно было задержано Норвегией по обращению украинского "Нафтогаза".
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в беседе с журналистами также прокомментировал ситуацию с российским судном — он назвал ситуацию "бредовой" и посоветовал "не будить русского медведя".