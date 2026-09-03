Путин о задержании российского судна в Норвегии: "Это проявление гостерроризма" Путин назвал гостерроризмом задержание российского судна в Норвегии

Москва3 сен Вести.Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, дал комментарий касательно задержания российского судна "Профессор Молчанов" в Норвегии и украинских угроз о закрытии неба России. Президент квалифицировал эти действия как акт государственного терроризма.

Это, конечно, проявление государственного терроризма, и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров отметил глава государства

Известно, что судно было задержано Норвегией по обращению украинского "Нафтогаза".

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в беседе с журналистами также прокомментировал ситуацию с российским судном — он назвал ситуацию "бредовой" и посоветовал "не будить русского медведя".