Москва3 сенВести.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал в беседе с журналистами ситуацию с арестом норвежскими властями научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", передает РИА Новости.
Судно курсирует между архипелагом Шпицбергеном и Мурманском.
Андрей Чибис назвал ситуацию "бредовой" и посоветовал "не будить русского медведя".
Совсем уже ситуация бредовая. И мне кажется, зря наши коллеги, соседи из Норвегии так себя ведут. Так сказать, не будите русского медведя. Нам точно есть как за себя постоять. С учетом в том числе нашего краснознаменного Северного флота. Не надо так делатьприводятся слова Чибиса
Он также добавил, что Россию выдавить со Шпицбергена не получится.
Ранее стало известно, что Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
Дипломаты РФ поддерживают связь с экипажем судна "Профессор Молчанов".