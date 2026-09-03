"Не будите русского медведя": Андрей Чибис об аресте судна "Профессор Молчанов" Андрей Чибис назвал "бредовой" ситуацию с арестом судна "Профессор Молчанов"

Москва3 сен Вести.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал в беседе с журналистами ситуацию с арестом норвежскими властями научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", передает РИА Новости.

Судно курсирует между архипелагом Шпицбергеном и Мурманском.

Андрей Чибис назвал ситуацию "бредовой" и посоветовал "не будить русского медведя".

Совсем уже ситуация бредовая. И мне кажется, зря наши коллеги, соседи из Норвегии так себя ведут. Так сказать, не будите русского медведя. Нам точно есть как за себя постоять. С учетом в том числе нашего краснознаменного Северного флота. Не надо так делать приводятся слова Чибиса

Он также добавил, что Россию выдавить со Шпицбергена не получится.

Ранее стало известно, что Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз"​​​. Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.

Дипломаты РФ поддерживают связь с экипажем судна "Профессор Молчанов".