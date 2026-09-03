Путин, высказываясь о перебоях с топливом, призвал быть готовыми ко всему

Путин о перебоях с топливом: мы должны быть ко всему готовы Путин, высказываясь о перебоях с топливом, призвал быть готовыми ко всему

Москва3 сен Вести.Российский президент Владимир Путин, высказываясь на тему перебоев с топливом, заявил, что нужно быть готовыми ко всему. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Модератор уточнил, правильно ли понял, что не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива.

Мы должны быть ко всему готовы, и только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать ответил президент

Кроме того, на заседании Путин, в частности, заявил о росте реальной зарплаты в России в 2026 году.