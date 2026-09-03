Москва3 сенВести.Российский президент Владимир Путин, высказываясь на тему перебоев с топливом, заявил, что нужно быть готовыми ко всему. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Модератор уточнил, правильно ли понял, что не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива.
Мы должны быть ко всему готовы, и только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делатьответил президент
Кроме того, на заседании Путин, в частности, заявил о росте реальной зарплаты в России в 2026 году.