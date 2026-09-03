Москва3 сен Вести.Западным лидерам следует прислушаться к заявлениям президента России Владимира Путина. Такое мнение ИС "Вести" высказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова ко всему. Такая готовность дает понять тем, кто хочет навредить стране, что этого делать не стоит, сказал глава государства.

За выступлением нашего лидера надо внимательно следить лидерам Франции и Британии. И не только им. Сегодня мы переходим к тому, что произнес наш главнокомандующий: "Мы готовы ко всему, пусть они это знают". Это означает, что весь российский потенциал будет задействован для достижения собственных целей, для защиты национальных интересов России. Мне кажется, особенно сейчас это важно подчеркнул Шхагошев

Политик добавил, что РФ намерена выполнить поставленные задачи в рамках СВО.