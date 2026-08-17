В Великобритании обеспокоились состоянием ВМФ после слов Путина о танкерах WI: Лондон встревожили слова Путина о зеркальном ответе на захват судов

Москва17 авг Вести.В Великобритании усилилась обеспокоенность состоянием Королевского военно-морского флота после заявления президента России Владимира Путина о возможном зеркальном ответе на захваты танкеров с российской нефтью. Об этом пишет польское издание Wydarzenia Interia.

Как отмечает издание, слова российского лидера вызвали серьезную тревогу в Лондоне, где теперь готовятся к худшему сценарию и опасаются действий России.

Бывший первый морской лорд (глава ВМФ - прим. ред.) Великобритании адмирал Алан Уэст также заявил, что британскому флоту не хватает кораблей для выполнения всех поставленных задач. По его словам, к нынешней ситуации привело многолетнее сокращение военно-морских сил. Уэст считает, что в случае возможного столкновения с Россией британские суда могут оказаться уязвимыми.

В июне сообщалось о задержании в Ла-Манше британским спецназом танкера Smyrtos. Занимавший тогда пост премьера Великобритании Кир Стармер утверждал, что судно якобы связано с российским "теневым флотом" и будет оставаться под контролем властей на время расследования. По данным VesselFinder, последним портом, куда заходил танкер, была Усть-Луга в Ленинградской области.