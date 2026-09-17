Москва17 сен Вести.Глава военно-морского флота Великобритании генерал Гвин Дженкинс на фоне нехватки кораблей выразил опасения по поводу возможностей российского флота, пишет газета Daily Express.

Как отмечает газета, численность Королевского военно-морского флота сейчас находится на минимальном уровне за современную историю страны. Британские ВМС неоднократно сталкивались с проблемами, связанными с нехваткой боевых кораблей и подводных лодок.

Россия располагает современными подводными лодками, которые становится все труднее отслеживать, высокоточным оружием большой дальности и специализированными системами, предназначенными для действий на больших глубинах заявил генерал, выступая в Адмиралтейском доме в Лондоне

Дженкинс призвал Лондон вновь осознать значение статуса "морской державы", повысить боеготовность страны и увеличить производство военных кораблей и беспилотников.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что западные элиты используют заявления об угрозах со стороны России для обоснования роста расходов и объяснения экономических проблем.