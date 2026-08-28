Москва28 авг Вести.Первый морской лорд (командующий) Военно-морских сил (ВМС) Великобритании старший офицер Королевской морской пехоты Гвин Дженкинс признал значительную мощь российского подводного флота и связанных с ним исследовательских программ.

По его словам, Россия обладает потенциалом для нанесения значительного ущерба критической подводной инфраструктуре Великобритании.

Очень мощные подводные лодки, крайне передовая исследовательская программа отметил Дженкинс, слова которого приводит газета The Times

Наряду с этим он обратил внимание на роль Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), который действует под руководством Великобритании и способен частично заменить НАТО для стран Северной Европы.

Поскольку для принятия мер в рамках JEF не требуется консенсус всех десяти стран-участниц, это обеспечивает политическую гибкость при реагировании, особенно в кризисных ситуациях, позволяя действовать более оперативно, чем в НАТО, где для начала действий необходим более высокий уровень согласованности пояснил главком британских ВМС

Дженкинс добавил, что лидеры стран–участниц НАТО поддерживают углубление сотрудничества в рамках JEF, поскольку понимают дополнительные возможности на ранних этапах кризиса до мобилизации альянса.

Таким образом, это имеет важное оперативное значение заключил первый морской лорд британских ВМС

JEF был образован в 2014 году и объединяет десять стран Северной Европы: Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию.

Участники объединения регулярно проводят совместные военные учения с целью повышения оперативной готовности к кризисным ситуациям в регионе.

В конце апреля 2026 года Дженкинс сообщил о планах Лондона и его североевропейских союзников создать новое морское партнерство для противодействия России. Инициатива основана на модели JEF и направлена на формирование морских сил, которые будут совместно тренироваться, проводить учения и "готовиться к оперативным действиям".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 27 августа заявила, что ответ России на удары ВСУ с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами.