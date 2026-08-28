Москва28 авг Вести.Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) не станет альтернативой НАТО в полном смысле этого слова, а может быть использован только как инструмент для раннего реагирования на угрозы. Так военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный прокомментировал в своем канале в MAX заявление командующего Военно-морскими силами Великобритании Гвина Дженкинса о мощи российского подводного флота.

Военкор отметил, что ключевой аргумент Дженкинса в поддержке JEF заключается в процедуре принятия решений. В JEF, в отличие от НАТО, не требуется консенсус всех стран-участниц для начала действий, потому, по словам Дженкинса, лидеры стран НАТО приветствуют углубление сотрудничества в рамках JEF, так как он предоставляет "выбор и опции на ранней стадии кризиса, до того, как НАТО будет полностью мобилизована".

По сути, заявление Дженкинса отражает тенденцию к созданию "полуформальных" военных коалиций внутри НАТО, способных действовать быстрее и гибче, чем сам альянс. JEF – не альтернатива НАТО в полном смысле, а инструмент раннего реагирования, который, по замыслу Лондона, должен заполнять нишу между бездействием и полномасштабной мобилизацией альянса написал Поддубный

Ранее Дженкинс признал значительную мощь российского подводного флота и связанных с ним исследовательских программ. По его словам, Россия обладает потенциалом для нанесения значительного ущерба критической подводной инфраструктуре Великобритании.

Объединенный экспедиционный корпус был создан в 2014 году по инициативе Британии. Это добровольная коалиция десяти стран Северной Европы, включающая также Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию. Все участники JEF сегодня являются членами НАТО, что превращает JEF, по выражению западных военачальников, в "мини-НАТО внутри НАТО".