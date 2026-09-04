Москва4 сенВести.Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь Дня города Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пескова в ходе брифинга с журналистами.
В 2026 году День города в российской столице отмечают 5 и 6 сентября. Москве исполнится 879 лет.
Завтра также будет достаточно напряженный рабочий день у президента традиционно по случаю Дня города Москвы. Он примет участие в различных мероприятиях
Завтра также будет достаточно напряженный рабочий день у президента традиционно по случаю Дня города Москвы. Он примет участие в различных мероприятияхсказал он
Официальный представитель Кремля добавил, что 5 сентября в течение дня будет обо всем информировать граждан.