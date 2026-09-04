В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за тараканье молоко и особые писсуары

В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за странные научные открытия В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию за тараканье молоко и особые писсуары

Москва4 сен Вести.В швейцарском Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии за научные открытия, которые "сначала заставляют засмеяться, а потом — задуматься". Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.

На протяжении последних 35 лет церемония проходила в Бостоне, однако в этом году она впервые состоялась в Цюрихе. Основатель премии и ведущий церемонии Марк Абрахамс объяснил данное решение попыткой обезопасить иностранных гостей.

В течение последнего года посещение страны стало небезопасным для наших гостей. Мы не можем с чистой совестью просить новых победителей или международных журналистов, освещающих это событие, ехать в США в этом году заявил Абрахамс

В этом году группа ученых из Оксфорда предложила новое, "неантропоцентрическое" определение поцелуя. Исследователи хотели уйти от узкого понимания этого действия как исключительно человеческого движения губ. В итоге получилось универсальное определение, которое применимо для муравьев, птиц, белых медведей. При этом оно четко отделяет поцелуй от кормления или вылизывания. За это им присудили Шнобелевскую премию в области биомеханики.

В области экономики отметились исследователи, которые доказали, что представители высшего класса чаще проявляют неуважение к менее состоятельным людям.

Также Шнобелевская премия в области химии была вручена ученым, которые обнаружили, что белки молока особых живородящих тараканов Diploptera punctata в три раза питательнее коровьего.

В области физики "Шнобеля" получил международный коллектив, представивший идею писсуара, который уменьшает количество брызг.

Шнобелевская премия — это шуточная пародия на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Ее целью является привлечение интереса к науке, медицине и технологиям.

В прошлом году были награждены исследования, в которых ученые выясняли скорость роста ногтей, кормили ящериц пиццей, проверяли языковые способности пьяных людей и красили коров, чтобы те выглядели как зебры.

Между тем, специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН впервые создали гибридные клетки, объединив геномы человека и малярийного комара. Цель эксперимента — обучить искусственный интеллект анализировать нестандартные генетические последовательности и выявлять связи с заболеваниями.

По мнению доктора биологических наук, заведующего лабораторией эволюционной генетики Института биологии развития имени Кольцова РАН Алексея Куликова, эксперимент по скрещиванию геномов человека и комара для обучения искусственного интеллекта является рискованным, но интересным.