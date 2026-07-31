Немецкие ученые представили рецепт баварских колбасок с мучными червями Bild: в Германии разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями

Москва31 июл Вести.Немецкие ученые представили рецепт традиционной баварской белой колбаски с добавлением мучных червей. Об этом пишет Bild, добавляя, что за этим последовал шквал критики в соцсетях.

Как сообщает газета, исследователи и студенты Байройтского университета в рамках научного проекта заменили до 20% свиного фарша порошком из сушеных мучных червей.

В состав колбасок с червятиной также традиционно вошли свинина, говядина, петрушка, специи и соль. Однако из-за нового ингредиента продукт приобрел более темный оттенок.

Теперь выражение "Сделано в Германии" приобретает совершенно иной смысл прокомментировали журналисты Bild

При этом многие пользователи соцсетей назвали эксперимент над традиционным немецким блюдом "извращением".

После этого руководитель проекта, профессор биохимии питания Янина Хенкель-Оберлендер призналась, что авторы работы недооценили общественный резонанс. По ее словам, целью исследования был поиск альтернативных источников белка для снижения нагрузки на климат.

В феврале 2025 года в Евросоюзе вступил в силу регламент, который позволяет добавлять порошок из личинок мучного червя (Tenebrio molitor) в пищу, например, в хлеб, сыр, джем и макароны. При этом производители обязаны добавлять маркировку о присутствии нового ингредиента в продукте.