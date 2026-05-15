Эксперт рассказал, как увеличить уровень цинка в перепелиных яйцах

Москва15 мая Вести.Добавление в рацион перепелов-несушек личинок мухи черной львинки значительно увеличивает в желтке уровень цинка, а также улучшает аминокислотный и жирнокислотный состав яиц. Об этом РИА Новости рассказал врио директора Института "Казанская академия ветеринарной медицины им. Н​​​.Э. Баумана" Казанского государственного аграрного университета Ленар Загидуллин.

Кормление - фундамент продуктивности и здоровья животных и птиц. Никакой ветеринарный препарат не компенсирует систематически несбалансированный рацион. Качество молока, прирост мышечной массы, состояние иммунитета, репродуктивная функция - все это прямое отражение того, что и в каком соотношении получает животное сказал он

По его словам, современная наука ведет поиски новых источников белка и микроэлементов, и некоторые результаты "выглядят потрясающе неожиданно".

Так, например, исследования, проведенные недавно на базе Казанского ГАУ, показали, что включение в рацион перепелов-несушек личинок мухи черной львинки заметно улучшает аминокислотный и жирнокислотный состав яйца. В скорлупе увеличивается содержание кальция, железа и меди, в желтке - цинка добавил эксперт

Загидуллин уточнил, что при таком рационе питательная ценность продукта растет, а показатели биологической безопасности остаются в норме. Данный пример показывает, что альтернативные кормовые добавки могут давать измеримый и проверяемый эффект.