Москва3 сен Вести.Эксперимент по скрещиванию геномов человека и комара для обучения искусственного интеллекта является рискованным, но интересным. Об этом ИС "Вести" заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией эволюционной генетики Института биологии развития имени Кольцова РАН Алексей Куликов.

Ранее такой опыт провели специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Они впервые создали гибридные клетки, объединив геномы человека и малярийного комара. Целью эксперимента было обучение ИИ для анализа нестандартных генетических последовательностей и выявление связи с заболеваниями.

Основная идея их была просто посмотреть, что получится. Геномы имеют миллионы лет постепенной эволюции, и в них, в каждом геноме все подогнано идеально. И вот мы делаем кашу. И это смесь ничем не объяснимая, ничем не оправданная. А получиться может все, что угодно. И можно увидеть совершенно неожиданные способы регуляции взаимодействия, абсолютно неизвестные до этого. А может ничего интересного не получиться, а может получиться совершенно потрясающие вещи. Но рискованные заметил он

Однако, указал биолог, такого рода эксперименты могут приводить к ранее не выявленным закономерностям.

Наука очень часто, засовывая свою любопытную голову в какие-нибудь такие дебри, открывала совершенно удивительные закономерности, интереснейшие процессы. Поэтому на свой страх и риск они это делают. Здесь [в эксперименте] два генома высокоразвитых организмов, многоклеточных, сложных, обладающих сложнейшим онтогенезом, развитием, и это интересная вещь. Я говорю, что это непредсказуемо, но что-то обязательно получится. Главное - увидеть это, понять, какие новые механизмы стали действовать. Это не всегда возможно. Но, бывает, великие открытия совершаются таким образом. Так что будем надеяться, что ребята не зря прикладывают свои силы добавил ученый

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новые методы лечения с использованием генетических технологий.