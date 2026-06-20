Москва20 июн Вести.Для обеспечения собственной безопасности РФ должна ограничить доступ к сбору генетического материала на своей территории. Такое мнение ИС "Вести" озвучил глава Курчатовского центра, ученый Михаил Ковальчук.

Он добавил, что меры по обеспечению безопасности должны включать создание базы данных генетической информации сельскохозяйственных животных и растений, а также необходимо сохранять биоресурсные коллекции в цифровом виде.

Мы должны ограничить доступ, прекратить возможность сбора генетического материала на территории Российской Федерации. Потому что это есть некое сканирование, и таких у нас было много разных "ходаков", не будем говорить, и президент [России Владимир Путин] об этом не однажды говорил. Сегодня и законодательно эти вещи уже решаются. Это первый важный вопрос. Второе: мы должны иметь базу данных, в которой должна быть собрана вся генетическая информация сельскохозяйственная, животных, растений и прочее. И эта база должна быть где-то открыта науке, а где-то с ограниченным доступом. Это наша важная часть понимания того, что происходит, умение это делать и хранить рассказал Ковальчук

Он также подчеркнул важность сохранения биоресурсных коллекций.

Есть биологические коллекции. Я шире говорю, не только с человеком. Биоресурсные коллекции - это золотой фонд сегодняшний. Потому что вы хотите развивать сельское хозяйство - вам нужен доступ к свежим, новым вещам. В промышленности у вас технологии, у вас есть коллекция промышленных микроорганизмов, которые ведут какие-то процессы и так далее. Значит, это следующая вещь. И хранить их в цифровом виде объяснил ученый

Ранее вирусолог Виталий Зверев объяснил, откуда на постсоветском пространстве появились биолаборатории США. Ученый заявил, что они разрабатывались еще в СССР для санитарной охраны территорий, а после распада Союза перешли под контроль американцев.