Москва30 апр Вести.Создать вирус, прицельно атакующий какую-либо этническую группу, в настоящее время невозможно, однако избирательное поражение конкретного человека - это реалистичная угроза. Таким мнением в разговоре с RT поделился молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.

Нет, конечно. Это полная глупость... Представляете, вот запрещают обмениваться генетическим материалом. Интересно, а знают ли те, кто запрещает, что в той же Америке около 1 млн русских живет? И что такое русский человек? Это и якут русский, и еврей русский, и татарин русский. Какая этническая общность у нас может быть? Все настолько перемешаны, столько смешанных браков... Не может такого быть сказал ученый

Тем не менее Чумаков отметил, если у конкретного человека обнаружены некие особенности, то представляется возможным оказать "какое-то не этническое, а специфическое" вредоносное воздействие.

Вредоносное воздействие, которое будет нацелено на этого конкретного человека. Может быть, у него какая-то ферментная система хуже работает... Против такого человека, наверное, в принципе, можно было бы создать какое-то нацеленное оружие. Но никак не в отношении этнического сказал Чумаков

Ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ходе СВО были получены доказательства производства на Украине компонентов биологического оружия, а наибольшая угроза для России в настоящий момент исходит из биологических лабораторий, находящихся на украинской территории.