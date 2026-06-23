Москва23 июн Вести.Создать вакцину от всех вирусов невозможно, заявил ИС "Вести" доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров. Таким образом он прокомментировал сообщения о получении британскими учеными первой вакцины, полностью разработанной искусственным интеллектом и готовой к клиническим испытаниям на людях.

По словам британских исследователей, этот препарат обещает стать мощным инструментом в борьбе с будущими пандемиями, поскольку он способен обеспечить защиту от целых групп вирусов, что позволит избежать необходимости постоянного обновления вакцин.

Когда я слышу фразу, что британские ученые разработали, сразу автоматически зажигается сигнал, что что-то тут не то, честное слово. Потому что нельзя сделать универсальную вакцину. От слова совсем. Все в природе сделано для продолжения жизни. Поэтому в вирус гриппа заложено, чтобы от него мы с вами не могли полностью погибнуть, но он постоянно мутирует, это в нем заложено. Сделать вакцину от всех вирусов ОРВИ, а их больше двухсот – невозможно. И ставить себе такую задачу не нужно, потому что это просто невозможно пояснил Никифоров

Он также рассказал о направлениях, в которых ведут работу российские исследователи.

Во-первых, мы постепенно переходим на культуральные вакцины [иммунобиологические препараты, созданные с использованием выращенных в искусственных условиях живых клеток], чтобы можно было быстрее поменять вакцинальный штамм. А раньше это было невозможно, потому что его делали на куриных эмбрионах. А во-вторых, пытаются комбинированные вакцины сделать, скажем, грипп + COVID. Активно выводим все вакцины на платформы, которые у нас будут базироваться, чтобы нам не зависеть от импорта сказал Никифоров

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что первая российская вакцина против пневмококковой инфекции "Пневмикс" получит регистрационное удостоверение в 2026 году. Она отметила, что пневмококковая инфекция может вызывать тяжелые заболевания, включая бактериальную пневмонию, менингит и сепсис. Наибольшую опасность она представляет для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Самый эффективный способ защиты - вакцинация. В России прививка от пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок.