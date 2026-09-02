В РАН создали гибридные клетки человека и комара для обучения ИИ

Ученые скрестили ДНК человека и комара ради обучения нейросетей В РАН создали гибридные клетки человека и комара для обучения ИИ

Москва2 сен Вести.Специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН впервые создали гибридные клетки, объединив геномы человека и малярийного комара, сообщает МК.RU. Цель эксперимента — обучить искусственный интеллект анализировать нестандартные генетические последовательности и выявлять связи с заболеваниями.

Ученые использовали культуру клеток комара Anopheles stephensi, чтобы разнообразить выборку ДНК. Как пояснил руководитель проекта доктор биологических наук Вениамин Фишман, человек с точки зрения генетики "очень однообразный вид", поэтому для анализа редких мутаций нужны новые данные. Слияние клеток проводили методом соматической гибридизации с помощью полимера.

Результаты показали, что вставки комариной ДНК в человеческий геном не работают, однако с помощью специальных ферментов-активаторов их удалось разбудить. Это доказало, что клетка способна подавлять чужеродные последовательности, но механизм этого процесса ещё предстоит изучить. В планах учtных — продолжить опыты с геномами морских ежей и ланцетников, чтобы понять, как разошлись эволюционные пути разных видов на молекулярном уровне.