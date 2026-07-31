Москва31 июл Вести.В Якутии воссоздали аборигенную породу лаек, практически исчезнувшую из-за эпидемии. У самой похожей на "настоящую" собаки, найденной в далеком улусе республики, взяли кусочки ткани уха и в Южной Корее клонировали двух щенков. КП.RU выяснил, можно ли таким способом клонировать мамонтов. Ведь их ткани хранятся в местном Музее мамонта.

Якутия занимает неоспоримое первое место в мире по находкам останков с мягкими тканями, более 90% всех обнаруженных приходятся на наш регион. И 2026 год не стал исключением. Мы получили информацию о том, что на севере республики, на Колыме, обнаружено несколько уникальных находок рассказал Максим Чепрасов заведующий лабораторией Музея мамонта, кандидат биологических наук

Максим говорит, что клонирование — не главное в работе лаборатории. Но от каждой экспедиции, от каждой находки они с коллегами ждут если не чуда, то возможность совершить научное чудо. Нужны хорошо сохранившиеся клетки мамонта. И тогда его можно будет клонировать.

Первый способ, как объяснил биолог, — найти жизнеспособную клетку реального древнего мамонта и из нее клонировать живого гиганта.

К сожалению, сохранность клеточных и генетическим структур недостаточно хороша для клонирования. Даже если мышцы выглядят красными и как будто и свежими объяснил биолог.

Надежду дает Малоляховский мамонт, найденный в 2013 году на Новосибирских островах в море Лаптевых. Лучший по сохранности из всех известных науке. Его кровь не замерзла, хотя он лежал во льду почти 30 тысяч лет!

Однажды "охотники за бивнями" пришли с новостью: на острове Малый Ляховский они наткнулись на два торчащих из мерзлоты бивня, левый прикрыт хоботом. Они отрубили хобот топором и отбросили в сторону. Пока доставали бивни, хобот подтаял, начал кровить. И самое удивительное: из льда, где лежал мамонт, стала вытекать жидкость. Кровь!

Мы собрали ее в пробирку, и в лаборатории подтвердили: трупная жидкость с элементами крови. Впервые в руки ученых попала биологическая жидкость древнего животного. Удивительно факт, что кровь не замерзла и не свернулась на протяжении десятков тысяч лет, несмотря на то, что температура мерзлоты в Арктике -8…-10 градусов. То есть кровь мамонта обладала защищающими от мороза свойствами, которые помогали выживать в суровых условиях рассказал Чепрасов

Если кровь окажется годной, то в Якутию приедет корейский профессор Хван У Сок, один из ведущих специалистов по клонированию в мире. Сейчас у него свой центр в Абу-Даби, где он клонирует арабских скакунов и верблюдов.

Второй способ возродить мамонта - действовать как с нашумевшим лютоволком. Что и намерена сделать создавшая его компания Colossal. В качестве демоверсии она уже показали мышь с шерстью, как у мамонта. А его самого обещают представить публике через несколько лет.

Это редактирование генома. Расшифровали полный ядерный геном мамонта, сравнили с индийским слоном. Известны фрагменты ДНК, которые отличаются. И особенности мамонта: волосатость, толстый подкожный жир, горб, как у верблюда, уникальный хобот. Вот эти все отличия можно будет заменить в ДНК. Но как никто не скажет, насколько «отредактированный» волк - лютоволк, так и с мамонтом. В лучшем случае появится волосатый слоненок, который будет похож на мамонта и способен выживать в наших суровых условиях объяснил Максим Чепрасов

Еще 2018 году Джордж Черч, ведущий генетик Colossal, приезжал в Якутию, побывал на Колыме. И смотрел, где можно будет волосатого слоненка выпустить на прогулку. В общем, все мировые энтузиасты возрождения мамонтов так или иначе ходят вокруг Якутии.