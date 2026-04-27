Москва27 апр Вести.Якутов радует появление в России Дня коренных малочисленных народов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Глава Якутии назвал регион одним из самых многонациональных. По его словам, там проживает более 130 народов. Он назвал жителей республики людьми с глубочайшей культурой, которые тысячелетиями жили в суровых условиях, но сохранили свой язык, традиции, экономику, связанную с кочевым образом жизни, с оленеводством, рыболовством и охотой. Помимо этого, он отметил активное участие якутов в развитии России.

Активно сегодня добровольцы из этих народов идут на фронт, сражаются. У нас есть деревни на северах, где свыше 30% мужчин сегодня участвуют в специальной военной операции, абсолютно добровольно. Встречаясь с ними, я всегда поражаюсь их мужеству, их стойкости. И то, что у таких народов, которые испокон веков живут на земле России, на земле Якутии, появился сейчас свой отдельный всероссийский праздник, их очень радует. Мы со своей стороны всегда их поддерживаем, и национальные праздники проводятся у нас, и их языки являются официальными языками нашей республики. Мы видим, как расширяется обучение на этих языках, многое делается для сохранения культуры и традиций этих народов. И я считаю, что это сила нашей страны. заявил он

День коренных малочисленных народов 30 апреля будет отмечаться в Республике Саха Якутия впервые. Официально 30 апреля стал Днем коренных малочисленных народов в РФ с 4 ноября 2025 года.