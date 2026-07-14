Москва14 июлВести.Президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым передал привет участникам специальной военной операции из республики.
В ходе беседы Николаев рассказал Путину о прошедшей ранее встрече с якутскими военными и передал главе государства приветствие от бойцов.
Вашим ребятам большой приветответил Путин
Глава государства отметил, что якутские бойцы настоящие.
Николаев, поблагодарив Путина за эти слова, также рассказал, что военные республики попросили передать "настоящий якутский нож".
Ранее встречу российского лидера с главой Якутии анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.