Путин на встрече с главой Якутии передал привет бойцам СВО из республики Путин передал привет бойцам спецоперации из Якутии

Москва14 июл Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым передал привет участникам специальной военной операции из республики.

В ходе беседы Николаев рассказал Путину о прошедшей ранее встрече с якутскими военными и передал главе государства приветствие от бойцов.

Вашим ребятам большой привет ответил Путин

Глава государства отметил, что якутские бойцы настоящие.

Николаев, поблагодарив Путина за эти слова, также рассказал, что военные республики попросили передать "настоящий якутский нож".

Ранее встречу российского лидера с главой Якутии анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.