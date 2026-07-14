Путин пошутил, что жулики не выживают в Якутии из-за холода

"Холодно": Путин пошутил про жуликов в Якутии Путин пошутил, что жулики не выживают в Якутии из-за холода

Москва14 июл Вести.Президент России Владимир Путин пошутил, что жулики не выживают в Якутии из-за сурового климата.

Российский лидер провел встречу с главой региона Айсеном Николаевым, в ходе которой среди прочего обсуждались принимаемые в республике корпоративные демографические меры. Путин призвал Николаева стимулировать бизнес к продолжению этой работы.

Глава Якутии ответил, что в регионе настоящий бизнес, а жулики там не выживают.

Холодно со смехом отреагировал Путин

Николаев добавил, что власти региона "будут делать все, чтобы всем обществом мы программу демографии выполняли".