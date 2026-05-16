Москва16 мая Вести.Китайские ученые из Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства провинции Шэньси впервые осуществили серийное клонирование молочных коз с высокими показателями продуктивности. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В материале отмечается, что это достижение является уникальным для Китая и свидетельствует о выходе страны на передовые позиции в сфере международной биоселекции мелкого рогатого скота.

По информации агентства, результатом работы стало рождение шести козлят, полученных методом переноса ядер соматических клеток.

Научные сотрудники пояснили, что состояние всех новорожденных особей оценивается как стабильное и не вызывает опасений у ветеринаров.

Ранее китайские биологи впервые клонировали макак-резусов по методике овечки Долли.