Дупляной комар распространился в РФ и Белоруссии и начал нападать на людей

Опасный вид комара начал атаковать людей на территории РФ и Белоруссии Дупляной комар распространился в РФ и Белоруссии и начал нападать на людей

Москва10 авг Вести.Ученые зафиксировали распространение вида комаров, которые являются переносчиками особо опасной тропической малярии. Об этом Газете.Ru сообщили в Государственном университете просвещения (ГУП).

Самки этого комара начали нападать на человека, чего ранее не было, случаи зафиксированы в России и Белоруссии.

Ранее Anopheles plumbeus, или дупляной комар, обитал в лесах, и нападения на людей замечались редко. Однако несколько лет назад вид начал активно распространяться на юге России, появился в Белоруссии.

Это единственный в Европе вид, способный передавать возбудителя наиболее смертоносной тропической малярии.

Дупляной комар приспособился к жизни рядом с человеком, самки стали откладывать яйца не только в дуплах, но и в емкостях, наподобие вазонов или автомобильных покрышек. Возможно, за счет этого возросла численность насекомых.

Ранее биолог объяснил, надо ли бояться гигантского комара.