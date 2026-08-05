Устойчивый к химии малярийный комар распространяется в Африке быстрее прогнозов NYT: устойчивый к химии малярийный комар быстро распространяется в Африке

Москва5 авг Вести.Инвазивный малярийный комар вида Anopheles stephensi, обладающий устойчивостью к известным инсектицидам, распространяется по Африке быстрее, чем ожидали даже наиболее пессимистично настроенные ученые. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

По данным исследования, этот вид комара уже распространился из Джибути на запад до Ганы, на юг до Кении, а также проник в Йемен. Ученые, проанализировав образцы насекомых из десяти стран, пришли к выводу, что многие популяции приобрели генетическую устойчивость к применяемым сегодня инсектицидам.

Особую тревогу специалистов вызывает способность Anopheles stephensi успешно размножаться не только в сельской местности, но и в крупных городах, где население, как правило, имеет более низкий уровень иммунитета к малярии. Это создает риск роста заболеваемости в густонаселенных мегаполисах, включая Лагос в Нигерии и Киншасу в Демократической Республике Конго.

Ведущий автор исследования, научный сотрудник Университета Квинсленда Тристан Деннис заявил, что сдержать распространение этого вида, вероятно, уже невозможно. По словам главы отдела энтомологии Кенийского медицинского исследовательского института Эрики Очомо, раньше малярия не считалась серьезной угрозой для городов, однако появление нового вида комара существенно меняет ситуацию.