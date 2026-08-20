Ученые выяснили, что кровь свертывается не так, как считалось ранее

Открытие гематологов позволит улучшить препараты для лечения гемофилии Ученые выяснили, что кровь свертывается не так, как считалось ранее

Москва20 авг Вести.Процесс свертывания крови происходит не так, как считалось ранее. Об этом заявили специалисты французского института Лауэ-Ланжевена в Гренобле. Благодаря пониманию механизма формирования тромбов, можно улучшить лечение некоторых заболеваний.

Как пишет газета Financial Times, ученые изучили процесс свертывания крови в момент, когда организм закрывает недавно образовавшуюся рану​​​.

При воздействии воздуха фибриноген (растворимый белок плазмы крови, который синтезируется клетками печени и играет ключевую роль в системе свертывания крови) образует поверхностный слой, давая начало процессу заживления. Долгое время считалось, что молекулы фибриногена скапливаются в виде одного наклонного слоя.

Эксперименты показали, что в действительности белок укладывается горизонтально и аккумулируется в несколько слоев, как листы бумаги пишет издание

Ученые рассчитывают, что их выводы могут позволить улучшить препараты для лечения гемофилии или помочь пациентам, принимающим антикоагулянты и склонным к чрезмерному кровотечению. Кроме того, это открытие может усовершенствовать лечение острого респираторного дистресс-синдрома.