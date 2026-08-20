Москва20 авгВести.Процесс свертывания крови происходит не так, как считалось ранее. Об этом заявили специалисты французского института Лауэ-Ланжевена в Гренобле. Благодаря пониманию механизма формирования тромбов, можно улучшить лечение некоторых заболеваний.
Как пишет газета Financial Times, ученые изучили процесс свертывания крови в момент, когда организм закрывает недавно образовавшуюся рану.
При воздействии воздуха фибриноген (растворимый белок плазмы крови, который синтезируется клетками печени и играет ключевую роль в системе свертывания крови) образует поверхностный слой, давая начало процессу заживления. Долгое время считалось, что молекулы фибриногена скапливаются в виде одного наклонного слоя.
Эксперименты показали, что в действительности белок укладывается горизонтально и аккумулируется в несколько слоев, как листы бумагипишет издание
Ученые рассчитывают, что их выводы могут позволить улучшить препараты для лечения гемофилии или помочь пациентам, принимающим антикоагулянты и склонным к чрезмерному кровотечению. Кроме того, это открытие может усовершенствовать лечение острого респираторного дистресс-синдрома.