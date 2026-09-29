В России появились новые препараты для экстренной остановки кровотечений Два новых препарата для экстренной остановки кровотечений создали в РФ

Москва29 сен Вести.В России создали два новых препарата, которые можно использовать для экстренной остановки кровотечений. об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

В номенклатуру компонентов крови вошли два новых препарата — криопреципитат лиофилизированный (КРИО-Л) и криопреципитат пулированный лиофилизированный (КРИО-ПЛ). Они содержат в четыре раза больше белков, отвечающих за свертываемость крови, чем аналогичный объем лиофилизированной плазмы крови, и предназначены в том числе для экстренной остановки кровотечений заявила Скворцова

По ее словам, преимуществами новых медикаментов является высушенная форма: воду из них убирают методом сублимационной сушки. Благодаря этому препараты можно хранить при температуре от +5 до +20 градусов, а их срок годности увеличен по сравнению с аналогами.

Руководитель ФМБА пояснила, что при тяжелых травмах, операциях или осложненных родах организм теряет много крови и утрачивает способность быстро формировать тромба. Криопреципитат же восполняет дефицит ключевых белков свертывания крови, и благодаря его действию кровотечение останавливается за минуты. Это очень важно, потому что при большой кровопотере минуты могут решить судьбу человека.