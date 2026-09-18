Попова: исследования вакцин от лихорадок Марбург и Эбола близки к завершению

В России завершают испытания новых вакцин от лихорадок Эбола и Марбург Попова: исследования вакцин от лихорадок Марбург и Эбола близки к завершению

Москва18 сен Вести.В ближайшее время в России планируют завершить клинические исследования новых вакцин от лихорадок Марбург и Эбола. Информацию об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Что касается вакцин (от лихорадок Марбург и Эбола), мы надеемся, что завершим в ближайшее время клинические исследования, полностью оформим весь пакет документов, который нужен, и для производства тоже пояснила Попова

Она также отметила, что Роспотребнадзор уже готов к регистрации данных препаратов. По словам главы ведомства, эти вакцины позволят оперативно реагировать на различные угрозы.

Завершающие испытания проходит также и отечественная вакцина от туберкулеза. По словам научного руководителя Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в настоящее время ведется статистическая обработка данных, полученных от нескольких тысяч больных, — промежуточные результаты названы обнадеживающими.