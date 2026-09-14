Роспотребнадзор усилил санконтроль на границе из-за лихорадки Эболы Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за вируса Эболы

Москва14 сен Вести.Санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу России был укреплен в связи с рисками завоза лихорадки Эбола. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора выразила признательность пограничной службе за оперативное взаимодействие. По ее словам, специалисты тщательно отслеживают и передают ведомству данные обо всех лицах, въезжающих в страну, включая пассажиров, следующих транзитом из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Попова пояснила, что прибывающих с повышенной температурой или симптомами недомогания незамедлительно направляют на госпитализацию. Предпринятые превентивные меры, по ее оценке, позволяют полностью исключить внутренние эпидемиологические угрозы.

Главный санитарный врач также рассказала, что российские эксперты с первых дней оказывают содействие Уганде в противодействии инфекции на фоне вспышки в Демократической Республике Конго.

Специалисты Роспотребнадзора создали тест-системы для выявления лихорадки, включая редкий штамм Бундибуджио, и передали эти разработки африканским партнерам.

Попова добавила, что Россия продолжает делиться подобными технологиями с заинтересованными дружественными странами.

Ранее россиян призвали следить за здоровьем после поездки Африку.