Москва31 авг Вести.Российские и киргизские эпидемиологи переходят к "технологическому взаимодействию". Подобный шаг позволит "свести к минимуму" риски распространения инфекций в двух странах. Об этом заявила ИС "Вести" руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

По ее словам, в условиях активного миграционного потока и товарооборота между странами возрастают риски распространения инфекций. Выявлять скрытые эпидемиологические угрозы будут в Научном центре исследований инфекционных болезней.

Изучая ситуацию в Киргизии, раскрывая глаза на то, что раньше было неувиденным или неведомым, очень быстро, оперативно реагируя, это как раз основная цель - защитить население двух стран, границ между которыми для инфекций сегодня практически нет. Большое количество людей приезжает в Киргизию из России, большое количество из Киргизии приезжает в Россию, товары передвигаются - все это создает определенные риски. И сегодняшний шаг позволит эти риски свести к минимуму, а наши прекрасные коллеги, уже владеющие новыми технологиями, смогут использовать их у себя на родной земле, в новых прекрасных корпусах, которые с сегодняшнего дня начинают строиться в Киргизии. Мы уверены в успехе сказала Попова

РФ и Киргизия реализовали более десяти проектов, направленных "на охрану здоровья населения республики как дружественного государства", добавила она.