Роспотребнадзор: научный центр РФ и Киргизии строится в интересах безопасности Роспотребнадзор: научный центр РФ и Киргизии укрепит биологический суверенитет

Москва31 авг Вести.РФ и дружественные государства Азии находятся в единой эпидемиологической зоне, противодействие инфекциям возможно в рамках общего взаимодействия. Будущее открытие киргизско-российского Научного центра исследований инфекционных болезней создаст между странами так называемый "санитарный щит".

Об этом заявила ИС "Вести" руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

На базе центра будут отрабатываться "новые алгоритмы взаимодействия", отметила она.

Этот новый центр, который будет построен, позволит укрепить и систему эпидемиологической безопасности, и систему биологической безопасности, биологического суверенитета государства - когда государство само может расшифровывать патогены, само может изучать их. Таким образом, быстро, квалифицированно и очень эффективно реагировать на все возникающие угрозы. Это в интересах безопасности и России, и Киргизии сказала Попова

Российско-киргизские проекты становятся "частью общей биологической безопасности региона и всего мира", подчеркнула она.