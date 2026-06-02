В Казахстане оценили эффективность учений ОДКБ против биологических угроз Султангазиев: учения ОДКБ важны для Казахстана против биологических угроз

Москва2 июн Вести.Учения ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) против биологических угроз являются важными для Казахстана. Об этом ИС "Вести" заявил первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев.

По его словам, полевые учения максимально приближены к реальным условиям.

Данные учения являются очень важными, так как очаги опасных инфекций, как в Казахстане, так и в других странах, с учетом большой миграции населения, развития, туризма, большое количество населения передвигается из одной страны в другую страну, естественно допускается завоз разных инфекций, особо опасных инфекций в том числе. И в этой связи наша санитарно-эпидемическая служба всегда должна быть наготове сказал Султангазиев

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все страны ОДКБ владеют технологиями противоэпидемической работы, которые нарабатываются российскими учеными.