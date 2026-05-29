Оссия и Казахстан обсудили меры укрепления биологической безопасности

Москва29 мая Вести.В Москве прошли российско-казахстанские переговоры по вопросам биологической безопасности, сообщает МИД.

Стороны обменялись оценками угроз биобезопасности в среднеазиатском регионе и мире в целом.

Рассмотрена реализация договоренностей по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Обсуждены вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в данной области уточняет МИД

Встреча на уровне заместителей директоров профильных департаментов МИД подтвердила единство подходов России и Казахстана к проблемам биологической безопасности.

Стороны отметили необходимость тесного взаимодействия на двусторонних и многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС, заключает МИД.