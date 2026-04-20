Володин рассказал о приоритетах России в Совете парламентской ассамблеи ОДКБ Володин: безопасность – главный ориентир России в Совете ПА ОДКБ

Москва20 апр Вести.Главным ориентиром России в рамках председательства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является коллективная безопасность в многополярном мире. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Политик подчеркнул, что ключевой задачей парламентской ассамблеи ОДКБ является сближение и гармонизация национальных законодательств стран-участниц организации, прежде всего, в сфере безопасности.

Главный ориентир российского председательства - "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность" написал Володин

Спикер Госдумы также напомнил о приоритетах России, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках председательства, среди которых - укрепление военного потенциала ОДК, обеспечение технологического лидерства организации в военной сфере, а также усиление мер биологической и информационной безопасности и другое.

Также Володин и главы парламентских делегаций стран-членов ОДКБ возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.