ВОЗ завершила учения по реагированию на пандемию с 26 странами-участницами

ВОЗ провела учения по действиям в пандемию с имитацией вспышки инфекции ВОЗ завершила учения по реагированию на пандемию с 26 странами-участницами

Москва27 апр Вести.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала двухдневный тренинг по отработке мер на случай новой пандемии, где смоделировали глобальную вспышку вымышленной бактерии. В мероприятии участвовали представители 26 стран и территорий, сообщила организация в Женеве 28 апреля.

В учениях поучаствовали 600 экспертов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 25 партнеров. Как отметили в пресс-релизе организации, "страны смогли проверить свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения".

Во время тренинга участники практиковали мобилизацию персонала, обмен данными и координацию действий на национальном уровне, с партнерами и самой организацией.

Учения позволили отработать скоординированное предоставление технической экспертизы и экстренной поддержки странам со стороны более чем 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, "Врачи без границ" и другие отметили в ВОЗ

Среди участников этого года — представители всех континентов, в том числе Бразилии, Индии, Индонезии, Франции, Катара, Демократической Республики Конго и других стран. Предыдущие аналогичные учения прошли в апреле 2025 года.