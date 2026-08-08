Москва8 авг Вести.Российско-киргизский оператор связи упростит многие миграционные вопросы и поможет с трудоустройством. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков.

По словам эксперта, абоненты такой связи смогут общаться без роуминга и других препятствий.

Этот оператор позволит обеспечить за счет единой SIM-карты беспрерывную связь как на территории Киргизской Республики, так и на территории Российской Федерации. То есть люди, которые сегодня и путешествуют между странами, и трудоустраиваются и в Киргизской Республике, и в Российской Федерации получат возможность разговаривать друг с другом без каких-либо препятствий, без роуминга, без других сложностей, будут доступны все элементы связи, а в дальнейшем это направление будет развиваться, в том числе обслуживая целый блок миграционной повестки, связанный с пребыванием мигрантов, их трудоустройством, прохождением идентификации и других элементов