В Роспотребнадзоре объявили о технологическом союзе с киргизскими эпидемиологами Роспотребнадзор: киргизские эпидемиологи хотят сотрудничать с РФ на новом уровне

Москва31 авг Вести.Россия и Киргизия реализовали более десяти проектов, направленных "на охрану здоровья населения республики как дружественного государства". В сфере научных исследований инфекционных болезней сотрудничество "переходит на новый этап", заявила ИС "Вести" руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

По ее словам, следующим шагом станет "технологическое взаимодействие". Реализовывать совместные проекты будут в киргизско-российском Научном центре исследований инфекционных болезней.

Мы успешно работаем с коллегами из Киргизии почти два десятилетия. У нас одна базовая научная школа, общий язык, на котором общаемся для работы. У нас большое количество специалистов, которые работают с нашими передовыми - которые вызывают восхищение у коллег из разных стран - эпидтехнологиями … Мы говорили о большой работе по ликвидации гепатита B: Российская Федерация, поставляя вакцины, привила почти миллион человек киргизского населения. После внедрения наших методов, на сегодняшний день заболеваемость снизилась в три раза. Разве это не результат? И следующий шаг – наше технологическое взаимодействие. Есть готовность у специалистов Киргизии, их желание работать на новом уровне - уже в высокотехнологичных лабораторных условиях сказала Попова

РФ и дружественные государства Азии находятся в единой эпидемиологической зоне, противодействие инфекциям возможно в рамках общего взаимодействия. Будущее открытие Научного центра создаст в между странами так называемый "санитарный щит", добавила она.