Российское посольство в ЦАР ввело меры санитарной безопасности из-за Эболы Посольство России в ЦАР ужесточило меры санитарной безопасности из-за Эболы

Москва7 июн Вести.В посольстве России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за вспышки Эболы в соседних странах, заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов в интервью РИА Новости.

С сотрудниками посольства проведены разъяснительные мероприятия с привлечением медиков, отметил посол.

В посольстве России введены и строго соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности по типу действующих в эпоху COVID-19 приводит РИА Новости слова Бикантова

Посольство поддерживает контакты с Минздравом ЦАР и центральными медицинскими стационарными учреждениями, в том числе с госпиталем Миссии ООН в Банги, пояснил посол.

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил, что лихорадка Эбола имеет долгоиграющие последствия даже после выздоровления организма, а выздоровевший человек выделяет вирус в окружающую среду еще до полугода.