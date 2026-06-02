Посол в ЦАР рассказал о схемах эвакуации россиян на случай вспышки Эболы

Москва2 июн Вести.Работающие в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российские дипломаты на фоне распространения вируса Эбола готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, включая экстренную эвакуацию граждан РФ.

Об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава дипмиссии в африканской стране Александр Бикантов.

Он подчеркнул, что дипломаты регулярно совершенствуют механизмы и уточняют списки на случай организации срочного вывоза россиян, а также в случае необходимости рассматривает варианты приостановки авиасообщения между государствами.

В российском посольстве в Кении также отметили, что при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки будут приняты необходимве меры в соответствии с решениями профильных санитарных органов РФ.

В то же время в дипмиссиях России в Танзании, Руанде и Анголе заявили, что введение подобных ограничений пока не планируется.

Ранее агентство Reuters сообщило о 321 подтвержденном случае заражения Эболой в Демократической Республике Конго. В настоящее время жертвами лихорадки стали 48 человек.

Вспышка лихорадки Эбола была официально объявлена в ДРК 15 мая, вскоре эпидемия распространилась на соседнюю Уганду. Из-за вспышки лихорадки Эбола африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) объявили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в двух названных странах.

По состоянию на 25 мая общее число возможных случаев инфицирования Эболой в африканской стране превышало 900 – статистику озвучил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В России на фоне распространения вируса в Африке усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что рисков распространения Эболы на территории РФ на данный момент нет.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.