По просьбе Ашхабада Россия передала ПЦР‑наборы для диагностики вирусов Роспотребнадзор передал Туркменистану тест‑системы для выявления лихорадки Эбола

Москва9 июн Вести.Роспотребнадзор передал Туркменистану наборы тест‑систем для ПЦР‑диагностики лихорадки Эбола, в том числе для выявления вируса Бундибуджио, ставшего причиной текущей вспышки в странах Африки. Об этом сообщает пресс‑служба ведомства.

Ведомство уточнило, что переданные тесты — новая разработка Центрального научно‑исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, способная выявлять вирус Бундибуджио.

Эффективность тестов подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса Бундибуджио также переданы Республике Конго отметили в пресс-службе

В Роспотребнадзоре добавили, что переданные Туркменистану средства диагностики позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что имеет важное значение для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий и недопущения распространения инфекции на территорию евразийского региона.

Детали об объёмах поставки и сроках передачи в сообщении не приводятся.