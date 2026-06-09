Москва9 июнВести.Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в MAX.
Эффективность тестов подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемиейотмечается в сообщении
Также в Роспотребнадзоре уточнили, что тесты для диагностики вируса Бундибуджио были переданы и Республике Конго.
В ведомстве пояснили, что тест-системы позволяют оперативно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий.
17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Уганде и ДРК чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
7 июня в Демократической Республике Конго число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола возросло до 86, число подтвержденных случаев заражения по данным на 2 июня – 321.