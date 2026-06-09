Роспотребнадзор: тесты РФ для диагностики Эболы показали эффективность в Уганде

Российские тесты для диагностики лихорадки Эбола подтвердили свою эффективность Роспотребнадзор: тесты РФ для диагностики Эболы показали эффективность в Уганде

Москва9 июн Вести.Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в MAX.

Эффективность тестов подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией отмечается в сообщении

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что тесты для диагностики вируса Бундибуджио были переданы и Республике Конго.

В ведомстве пояснили, что тест-системы позволяют оперативно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Уганде и ДРК чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.

7 июня в Демократической Республике Конго число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола возросло до 86, число подтвержденных случаев заражения по данным на 2 июня – 321.