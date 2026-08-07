В России зарегистрировали тест на Эболу Роспотребнадзор: в РФ зарегистрирован тест на вирус лихорадки Эбола

Москва7 авг Вести.Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему на вирус Бундибуджио, вызывающий лихорадку Эбола. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ученые ФБУН "ЦНИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора одними из первых в мире разработали тесты для ПЦР-диагностики Эболы.

Набор реагентов обеспечивает высокую чувствительность и специфичность даже на ранних стадиях инфекции, когда клинические симптомы еще неспецифичны и трудно дифференцируемы от малярии и других эндемичных для Центральной Африки заболеваний говорится в заявлении

В Роспотребнадзоре уточнили, что набор реагентов был создан в течение всего четырех дней после получения сообщений об осложнении эпидемиологической обстановки в ДР Конго и Уганде. Тесты уже направлены в эти страны, а также в Республику Конго, где специалисты ведомства и их африканские коллеги подтвердили их эффективность в реальных условиях.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболевание поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных животных. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.

Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек.