Осторожно, Эбола: россиян призвали следить за здоровьем после поездки Африку Врач рассказал, как распознать первые симптомы лихорадки Эбола

Москва29 авг Вести.Россиянам, которые прибыли из Африки, необходимо в течение трех недель контролировать свое самочувствием из-за угрозы лихорадки Эбола. Об этом сообщил РИА Новости главный врач Оренбургской больницы имени Пирогова Денис Дурченков. По его словам, при появлении первых симптомов нужно срочно вызвать скорую помощь.

В случае первых симптомов лихорадки, таких как повышенная температура тела и боли в горле, нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи отметил врач

Он подчеркнул, что при первых признаках заболевания не нужно посещать поликлинику, чтобы не допустить распространения инфекции. Вместо этого необходимо вызвать скорую помощь, а также обязательно сообщить медикам о дате прибытия из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по лихорадке Эбола.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ситуация в ряде стран Африки остается критической. От вируса уже пострадали тысячи человек, а риск международного распространения оценивается как высокий.