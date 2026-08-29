Москва29 авгВести.Россиянам, которые прибыли из Африки, необходимо в течение трех недель контролировать свое самочувствием из-за угрозы лихорадки Эбола. Об этом сообщил РИА Новости главный врач Оренбургской больницы имени Пирогова Денис Дурченков. По его словам, при появлении первых симптомов нужно срочно вызвать скорую помощь.
В случае первых симптомов лихорадки, таких как повышенная температура тела и боли в горле, нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощиотметил врач
Он подчеркнул, что при первых признаках заболевания не нужно посещать поликлинику, чтобы не допустить распространения инфекции. Вместо этого необходимо вызвать скорую помощь, а также обязательно сообщить медикам о дате прибытия из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по лихорадке Эбола.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ситуация в ряде стран Африки остается критической. От вируса уже пострадали тысячи человек, а риск международного распространения оценивается как высокий.