Более тысячи человек заразились лихорадкой Эбола в ДР Конго

Власти ДР Конго сообщили о первой тысяче заболевших лихорадкой Эбола Более тысячи человек заразились лихорадкой Эбола в ДР Конго

Москва22 июн Вести.Количество подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило одну тысячу, число погибших достигло 254.

Актуальные данные приводит министерство связи и СМИ страны в соцсети Х.

Тысяча три подтвержденных случая; 254 смерти; 100 выздоровевших; 365 пациентов находятся в изоляции или госпитализированы ... Уровень летальности: 25,3% говорится в сообщении ведомства

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, однако способен широко распространиться на африканском континенте.

На фоне распространения Эболы в Африке в России усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе. В Роспотребнадзоре отмечали, что рисков распространения Эболы на территории РФ на данный момент нет.