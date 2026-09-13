Вакцина, защищающая от туберкулеза, проходит третью фазу испытаний Гинцбург: вакцина, защищающая от туберкулеза, проходит третью фазу испытаний

Москва13 сен Вести.Российская вакцина, которая защищает от заражения туберкулезом, проходит третью стадию клинических испытаний. Об этом сообщил научный руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

В настоящее время в институте им. Н. Ф. Гамалеи закончена третья стадия клинических испытаний вакцины туберкулеза, которая предотвращает сам факт заражения сказал он

Гинцбург уточнил, что в настоящее время ведется статистическая обработка данных, полученных от нескольких тысяч больных, и добавил, что результаты обнадеживающие.

Лекарственные препараты проходят три стадии клинических испытаний, а после их регистрации проводится четвертая фаза, когда отслеживаются долгосрочные эффекты и изучаются возможность комбинаций с другими лекарствами.