Москва13 сенВести.Российская вакцина, которая защищает от заражения туберкулезом, проходит третью стадию клинических испытаний. Об этом сообщил научный руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.
В настоящее время в институте им. Н. Ф. Гамалеи закончена третья стадия клинических испытаний вакцины туберкулеза, которая предотвращает сам факт заражениясказал он
Гинцбург уточнил, что в настоящее время ведется статистическая обработка данных, полученных от нескольких тысяч больных, и добавил, что результаты обнадеживающие.
Лекарственные препараты проходят три стадии клинических испытаний, а после их регистрации проводится четвертая фаза, когда отслеживаются долгосрочные эффекты и изучаются возможность комбинаций с другими лекарствами.