Москва9 сен Вести.Паниковать из-за выявления в России нового штамма туберкулеза, устойчивого к антибиотикам, не стоит. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что сложившуюся ситуация нельзя назвал катастрофой.

Но и оптимизма это не добавляет. Будем лечить. Так что не надо тут паниковать. У нас, по-моему, по итогам года министр говорил о снижении заболеваемости сказал Онищенко

Ранее исследования ученых из Дублинского городского университета показали, что в России выявили опасный штамм туберкулеза EurA1.1, который устойчив к антибиотикам. Как отмечалось, он также обнаружен в Белоруссии, Грузии, Германии, Молдавии и на Украине.